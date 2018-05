Salzburg mit Schwung in die „Woche der Wahrheit“

Seinem Team stehen nicht nur im Europacup entscheidende Tage bevor. Am Samstag kann im Heimduell mit Verfolger Sturm schon mit einem Punktgewinn der historische fünfte Bundesliga-Gewinn in Folge fixiert werden. Am Donnerstag darauf wäre mit einem neuerlichen Triumph gegen die Grazer im Cup-Finale in Klagenfurt auch das nationale "Double" wieder in der Tasche. Geht es nach den Salzburgern, soll es dann am 16. Mai in Lyon noch um das "Triple" gehen.