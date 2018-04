Nächste Schlappe für May: Innenministerin tritt ab

May als „Architektin der Krise“, Rudd als Bauernopfer?

Auch May selbst steht wegen des „Windrush-Skandals“ zunehmend im Kreuzfeuer der Kritik. Labour hält May vor, sie habe in ihrer Zeit als Innenministerin eine „feindliche Umgebung“ für illegale Einwanderer geschaffen - und damit auch den Boden für den „Windrush-Skandal“ bereitet. Rudd müsse nun das ausbaden, was May eingebrockt habe. Die Labour-Politikerin Diane Abbott bezeichnete May als „Architektin der Krise“. Viele sehen Rudd als Bauernopfer.