Hütter: „Ein Traum, das erleben zu dürfen“

Meister-Trainer Adi Hütter hat die Leistung seiner Young Boys Bern am Tag nach dem eingefahrenen Fußball-Titel - dem ersten des Clubs seit 32 Jahren - ins rechte Licht gerückt: „Es ist überhaupt nicht so, dass der FC Basel in dieser Saison geschwächelt hat“, sagte der Vorarlberger über den entthronten Titelverteidiger. "Aber wir selber haben eine überragende Saison gespielt.