Der FC Barcelona ist zum 25. Mal Spaniens Meister!

Barcelona hat nach 34 Spielen 86 Punkte auf dem Konto und kann von Verfolger Atletico Madrid nicht mehr eingeholt werden. Die Hauptstädter haben aus bisher 35 Partien 75 Zähler geholt - nur noch neun könnten dazukommen. Valverde wollte im „Meisterspiel“ nichts dem Zufall überlassen: Er bot neben den Torschützen Messi und Coutinho auch Luis Suarez und Ousmane Dembele in der Startelf auf. In der Champions League war Barca im Viertelfinale überraschend an AS Roma gescheitert.