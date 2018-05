Die Fantastischen Vier: Politisch wie nie zuvor

Der Jedi der „Fantis“

Bei den Fantas stellte sich nach dem im Oktober 2014 veröffentlichten Erfolgsalbum „Rekord“ und der Grenzen sprengenden „25“-Tour wie so oft die Frage, warum man denn eigentlich noch weitermachen solle. Zumal es bekannt ist, dass es sich in keinem Populärmusikgenre so schlecht altern lässt wie im Rap. Der Albumtitel ist trotzdem nicht zwingend als auditives Superheldenepos zu sehen. „,Captain Fantastic‘ ist kein Superheld, aber es ist schon der Begriff für die Art übernatürliche Power, die im Raum sein muss, dass wir nach all den Jahren noch immer in der gleichen Besetzung zusammen sind und Musik machen. Die Superkraft des Gemeinsamen gilt als ,Captain Fantastic‘. Was die Macht für den Jedi ist, ist ,Captain Fantastic‘ für den Fanti. Am Anfang der Platte haben wir uns nicht gefühlt, als hätten wir Superkräfte. Beim zehnten Album nach 30 Jahren Rap ist es nicht einfach zu schreiben.“