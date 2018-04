Personalvertreter: „Nun tut sich endlich etwas!“

Schreiben an Strache

Auch Justizminister Josef Moser stimmt dem zu, wie aus einem Schreiben an Strache im März ergeht. „Ich halte die Ausgrenzung der Justizwache in einem hohen Maße ungerecht, zumal hier eine Berufsgruppe ausgeschlossen wird, die täglich unter erhöhter Gefährdung ihren Dienst zu verrichten hat.“ Am Ende bittet er Strache, die Aufnahme dieser Berufsgruppe in die Verordnung zu überprüfen.