Fiorentina zerstört Napolis Traum vom Scudetto!

Der Euphorie des SSC Napoli nach dem Erfolg bei Juventus Turin ist am Sonntag die Ernüchterung gefolgt! Die Süditaliener, die um ihren ersten Scudetto seit 1991 spielen, verloren in der viertletzten Runde der Serie A bei AC Fiorentina mit 0:3 und haben nun vier Punkte Rückstand auf Juventus. Die Turiner hatten am Samstag dank zweier Treffer in der Schlussphase das Spiel bei Inter Mailand zum 3:2-Sieg gedreht und sind dank der Niederlage des Rivalen dem siebenten Titel in Folge sehr nahe.