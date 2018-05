Nadal holt gegen Tsitsipas 11. Barcelona-Titel

Der Spanier Rafael Nadal bleibt die Nummer eins der Tennis-Weltrangliste! Der bald 32-jährige Mallorquiner gewann am Sonntag beim ATP-500-Turnier in Barcelona dank eines 6:2-6:1-Finalerfolgs gegen Stefanos Tsitsipas seinen elften Titel in der katalanischen Metropole. Der 19-jährige Grieche hatte im Viertelfinale Österreichs Ass Dominic Thiem klar besiegt.