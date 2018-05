ÖEHV-Teamchef Bader nominiert vorläufigen WM-Kader

Österreichs Eishockey-Teamchef Roger Bader hat am Sonntag seinen vorläufigen 27-köpfigen Kader für die WM ab Freitag in Dänemark bekannt gegeben. Für die ersten beiden WM-Partien werden 20 Feldspieler und drei Torhüter nominiert. Im Kader befindet sich auch NHL-Legionär Michael Raffl. Der Villacher wird nach Erledigung privater Angelegenheiten in den USA zum Team stoßen.