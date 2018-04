Ein Hochfest der Pinzgauer Zucht

„Vor mehr als 100 Jahren haben Pinzgauer Zuchttiere ihre Reise in das ferne Südafrika angetreten und haben sich dort auch bewährt. Später wurden sie in Überseeländer exportiert. Aus all diesen Ländern haben wir heuer Züchter in der Heimat des Pinzgauer Rindes willkommen geheißen“, blickt Zuchtobmann Christian Dullnigg auf einen erfolgreichen Weltkongress, der alle fünf Jahre in einem anderen Land stattfindet, zurück.