ManCity mit 4:1-Sieg bei West Ham auf Rekordkurs

ManU beendet Arsenals CL-Hoffnungen

Arsene Wenger verpasste indes auf seiner Abschiedstour mit Arsenal einen Punktgewinn bei Manchester United. In seinem 60. und letzten Spiel als Arsenal-Coach gegen den englischen Rekordmeister unterlag seine Mannschaft durch ein spätes Gegentor 1:2 (0:1). Damit ist in der Premier League die Champions-League-Chance dahin, die „Kanoniere“ müssen auf den Sieg in der Europa League hoffen. Für Arsenal ist als Sechster ein Platz in den Top 4 außer Reichweite, United hat hingegen als Tabellen-Zweiter seinen Platz in der europäischen Eliteklasse schon sicher.