Schlauchboot kenterte: Brüder beinahe ertrunken

Ein waghalsiger Schlauchboot-Ausflug auf der Mur hätte am Sonntagnachmittag die Brüder Kevin und René beinahe das Leben gekostet: Im steirischen Peggau kenterte ihr Gefährt an einer Sohlschwelle, die Burschen landeten daraufhin im Wasser. Ohne adäquate Ausrüstung schafften es die beiden aber mit letzter Kraft an Land!