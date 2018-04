Spezielle Uniform für Kickls Generalsekretär

Ähnlich seltsam aufgefallen ist bereits im März Wolfgang Baumann, der neue Generalsekretär im Verteidigungsministerium. Wie damals die „Krone“ berichtet hatte, wurden per „dringender Weisung“ sämtliche Dienststellen des Bundesheeres dazu aufgefordert, dass sein Foto in allen Kanzleien, Lehrsälen und auf Tafeln bei den Wachen anzubringen. Vor allem in sozialen Medien löse die Sonderwünsche der Generalsekretäre im heimischen Sicherheitsbereich viel Spott aus.