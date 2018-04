Massaker am Golan: Jetzt streiten die Experten

Der erfahrene Befehlshaber, der namentlich nicht genannt werden will, weil Untersuchungen laufen, erklärt, dass die UN-Soldaten zur absoluten Unparteilichkeit verpflichtet seien. Das sei ihre stärkste Waffe. „Wird die UNO in den Konflikt hineingezogen, kann sie ihren Auftrag nicht mehr erfüllen“, so der hochrangige Offizier.