Schüler mit viel Herz retten Hühner vor dem Tod!

„Sie haben immer für die Menschen gearbeitet, Eier gelegt. Ich finde, sie haben ein Recht zu leben!“, sagt Sarah Schmidt. Die Zwölfjährige hat die tolle Rettungsaktion in die Gänge gesetzt, als sie vom „Tonis Freilandeier“-Konkurs hörte (wir haben berichtet). Und es geschafft, ihre Kameraden der 3b nachhaltig zu motivieren. „Das war nicht schwer, wir alle lieben Tiere!“, so Sarah. Als erstes wurden Plakate ausgehängt, und als mit Lisa Feischl auch noch eine engagierte Lehrerin darauf aufmerksam wurde, die das Thema in den Deutsch-Unterricht holte, fing die Sache richtig an zu Rollen. „Die Kinder haben eine Facebook-Gruppe gegründet, sogar den Rette-das-Huhn-Song komponiert, einen Kurzfilm gedreht und ihre Verwandten abgeklappert“, so die Pädagogin. „Tolle Gruppe.“ Die den ersten Erfolg einfahren konnte: Heute werden die ersten 150 Hühner geholt und auf gute, schlachtfreie Plätze vermittelt. Sarahs Ziel: „So viele wie möglich! Die Zeit läuft, und es sind noch Tausende!“