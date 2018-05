Neue Welle von Flüchtlingen könnte drohen

Klopfzeichen im Lkw

Hunderte Kilometer bleiben sie ruhig, melden sich dann durch Klopfzeichen. Wie am Sonntag, als am Zollamtsplatz Suben ein türkischer Lenker Klopfzeichen hörte und die Polizei rief: Am Auflieger war ein junger Pakistani versteckt. Der dritte Aufgriff in einer Woche. Zwei Tage zuvor waren bei einem Türken zwei Iraner (22, 26) als blinde Passagiere an Bord gewesen und hatten sich auch in Suben bemerkbar gemacht. Sie kamen ins Polizeigefängnis.