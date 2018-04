Abu Dhabi: Milliarden-Geschäfte auf Kurz-Trip

Kuppel aus Österreich für „arabischen Louvre“

Waagner-Biro hat beispielsweise die erste Brücke in Abu Dhabi gebaut und jetzt die tolle Kuppel im „arabischen Louvre“, Rauch Fruchtsäfte gibt es in der Golfregion seit 50 Jahren, Porr hat in Doha die U-Bahn gebaut (ein Zwei-Milliarden-Dollar-Projekt) und wird ein Stadion errichten, Zumtobel, Andritz, Skidata (für Parksysteme), Zumtobel ist in der Lichttechnik erfolgreich, die Vamed könnte ein neues Großprojekt fixieren, nur Red Bull klagt über die neuerdings 100 Prozent Extrasteuer wegen des hohen Zuckergehalts. Dass die Vereinigten Arabischen Emirate derzeit wirtschaftlich als attraktiv eingeschätzt werden, zeigt auch die Teilnahme des Immobilien-Tycoons Rene Benko an der Wirtschaftsdelegation: „Wir haben noch kein großes Projekt hier, aber wir wollen Kontakte knüpfen.“