ÖVP-General kontert: „Schlechter Stil von Politik“

Van der Bellen: Gudenus-Sager „einfach lächerlich“

Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen übte in einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin „profil“ scharfe Kritik an der FPÖ, die Aussagen von Gudenus bezeichnete er als „einfach lächerlich“. Es stelle sich die Frage, was denn ein „stichhaltiges Gerücht“ gegen Soros sein soll. Soros ist für Van der Bellen ein „Philanthrop, der Millionen in Universitäten und demokratiefördernde NGOs gesteckt hat“.