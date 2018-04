Was tun für mehr Hausärzte-Nachwuchs?

Es klingt, als hätte er schon fast resigniert, wenn man mit Hausärztevertreter Wolfgang Ziegler über den Hausärztemangel (wir berichteten) spricht. Einem „Blumenstrauß“ an Ursachen dafür kann nur mit einem Bündel an Maßnahmen entgegengetreten werden. Doch was hilft wirklich? Vielleicht irgendwann einmal das „Linzer Modell“ des Medizinstudiums, das die Studenten in Kontakt mit dem Arbeitsalltag der Hausärzte bringt.