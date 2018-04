Nachfolger für Hausärzte fehlen auch in Städten

„Die Statistik umfasst alle Vertragsarztstellen, also Allgemeinmedizin und Fächer. Die derzeitigen Brennpunkte sind nicht nur in ländlichen Regionen, wir erleben sie seit geraumer Zeit in Linz, Wels, Traun und Braunau“, heißt es aus der Ärztekammer Oberösterreich. Auch die derzeit am längsten unbesetzten Ordinationen von Allgemeinmedizinern finden sich in Bezirksstädten, nämlich in Braunau, Wels und Schärding. Diese Stellen werden erst dann wieder ausgeschrieben, wenn es dafür Interessenten gibt!