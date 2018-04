Wiener fuhr mit Gaspistole in Bim: Polizeieinsatz!

Weil sie „so hübsch ist“, hat ein betrunkener 56-Jähriger Samstagfrüh in Wien-Brigittenau in einer Straßenbahn eine Gaspistole sichtbar in einem Plastiksackerl bei sich getragen. Eine Zeugin verständigte daraufhin die Polizei. In der Dresdnerstraße holten die Beamten den Verdächtigen samt Waffe aus der Bim, gegen den alkoholisierten Wiener bestand bereits ein aufrechtes Waffenverbot. Er wurde angezeigt.