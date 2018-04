Graz im „Klanglicht“

Mit so einem Ansturm haben selbst die Veranstalter nicht gerechnet. Die Massen schoben sich am Samstaabend durch die Grazer Innenstadt, um das Festival „Klanglicht“ zu feiern. An 17 Stationen vom Lendhotel bis zum Künstlerhaus und von der Oper bis zum Schauspielhaus kann man auch heute noch magische Licht- und Soundinstallationen genießen. Die großen Renner sind Onionlab auf dem Kaiser-Josef-Platz, OchoReSotto im Burghof, Jen Lewin auf dem Freiheitsplatz und Wouter Brave mit dem Studio Percussion im Landhaushof. Es zahlt sich aber aus, alle Stationen abzuklappern. Noch heute und Morgen von 20.30 Uhr bis 23 Uhr.