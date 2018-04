Hofer: Sozialpartner „keine Parallelregierung“

„Sehr intensiv“ werde in den kommenden Tagen über die Sozialversicherungs-Reform verhandelt, sagte Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) am Sonntag in der ORF-„Pressestunde“. Ziel sei, durch eine effizientere Struktur Mittel freizumachen. Ob diese für Beitragssenkungen oder „mehr Output“ verwendet werden, sei offen. Den Sozialpartnern gestand er weiterhin eine wichtige Rolle zu, aber sie könnten keine Parallelregierung sein.