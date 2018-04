„Anstößig“: Saudis sperren Frauen-Fitnessstudio zu

Halb nackte Wrestlerinnen vor Stadionbesuchern regten auf

Wirbel gab es in Saudi-Arabien auch beim ersten Wrestling-Turnier im Königreich überhaupt. Bei der Show am Samstag in Dschidda zeigten die Veranstalter ein Werbevideo, das halb nackte Wrestlerinnen zeigte. Die Zuschauer in der Sportarena reagierten zwar mit begeistertem Jubel, die Sportbehörde fühlte sich aber zu einer Entschuldigung veranlasst. Das Video habe „Frauen in unanständiger Bekleidung“ gezeigt, bedauerte die königliche Sportbehörde. Dafür wolle man sich bei allen Zuschauern entschuldigen. Solche Bilder seien in Saudi-Arabien verboten und blieben es weiterhin, beteuerte die Behörde.