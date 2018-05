Militärausgaben auf 1,42 Billionen Euro gestiegen

Auch der Irak (plus 22 Prozent) und der Iran (plus 19) haben ihre Militärbudgets deutlich aufgestockt. „Global gesehen verschiebt sich das Hauptgewicht der Militärausgaben deutlich weg vom euro-atlantischen Raum“, registriert SIPRI-Analyst Nan Tian. Und das, obwohl - teils bedingt durch die russischen Großmacht-Gesten, teils durch die Rügen von US-Präsident Donald Trump - auch in Zentral- und Westeuropa die Wehretats wieder erhöht wurden.