Unfall mit Linienbus: Fahrgast verletzt

Bei einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Linienbus in Innsbruck sind am frühen Samstagabend mehrere Fahrgäste zu Sturz gekommen. Einer davon, ein 79-jähriger Mann, wurde dabei leicht verletzt, teilte die Polizei mit. Als Unfallverursacher nannte die Exekutive den 47-jährigen Autofahrer, der an einer Kreuzung ein Vorschriftszeichen missachtet haben soll.