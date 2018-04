Manner-Umsatz erstmals über 200 Millionen Euro

Auch Schnitten haben Hochkonjunktur. Der Wiener Süßwarenhersteller Manner hat 2017 den Umsatz gesteigert und mehr verdient als im Jahr davor. Das Unternehmen berichtete am Freitag in seinem Geschäftsbericht von einer „sehr erfreulichen Absatzsituation in den letzten Monaten des Wirtschaftsjahres“. Die Umsatzerlöse knackten erstmals in der 128-jährigen Geschichte die 200-Millionen-Euro-Marke.