Duo wollte Sonnenuntergang auf Baukran genießen

Wird Rettungseinsatz in Rechnung gestellt?

Da die zwei Wiener bei ihrer Aktion offenbar nichts beschädigt hatten, liegt laut bisherigem Ermittlungsstand kein strafrechtlich relevantes Delikt vor, so Polizeisprecher Harald Sörös. „Es wird nun geprüft, ob der Einsatz den beiden Männern in Rechnung gestellt werden kann.“