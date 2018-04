12-jähriges Kind bei Brand schwer verletzt

Mit einer Rauchgas- oder Kohlenmonoxid-Vergiftung musste Sonntagvormittag ein zwölfjähriger Bub aus Waizenkirchen in die Uniklinik Graz in die Druckkammer geflogen werden. Das Kind hatte sich die schwere Verletzung bei einem Kaminbrand am Sonntagvormittag zugezogen. Mehrere Personen wurden vor Ort versorgt, zwei Erwachsene und ein Jugendlicher wurden ins Spital Wels gebracht!