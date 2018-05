Bub von Abflussrohr unter Wasser gezogen

Die Polizei von Myrtle Beach veröffentlichte kürzlich die Bilder der Überwachungskamera. Zu sehen sind zwei Buben, die in einem Schwimmbad spielen. Am Boden des Beckens entdecken sie eine Klappe und heben sie hoch. Dann passiert es: Beim Tauchen wird das Bein eines der Buben in den Abfluss gezogen - er steckt fest und kommt nicht mehr an die Luft.