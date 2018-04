18-Jährige vor Disco mit Messer attackiert

Mit einem messerähnlichen Gegenstand ist in der Nacht auf Sonntag eine 18-Jährige vor einer Diskothek in Klagenfurt attackiert worden. Der jungen Frau wurde eine rund einen Zentimeter tiefe Wunde am rechten Bein zugefügt. Der unbekannte Täter und zwei Begleiter flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung, wie die Landespolizeidirektion am Sonntag mitteilte.