Stmk: Bub (8) nach Sturz von Mostpresse gestorben

In der steirischen Gemeinde Lassing im Bezirk Liezen ist am Samstagabend ein achtjähriger Bub beim Sturz von einer Mostpresse lebensgefährlich verletzt worden und in der Nacht im LKH Graz seinen Verletzungen erlegen. Laut Angaben der Polizei dürften die morschen Holzsockel der Presse nachgegeben haben, Fremdverschulden ist vermutlich auszuschließen.