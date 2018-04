Russlands schwimmendes AKW auf Weg in die Arktis

Russland hat sein höchst umstrittenes, schwimmendes Atomkraftwerk „Akademik Lomonossow“ vom Stapel gelassen. Das Schiff mit dem eingebauten AKW verließ am Samstag die Werft in St. Petersburg und befindet sich nun auf dem Weg in den Nordmeerhafen Murmansk, wo es mit Brennstäben beladen wird. Anschließend soll die Anlage Tausende Kilometer in den äußersten Nordosten des Landes bugsiert werden, um ab 2019 die Region Tschukotka in der Arktis mit Strom zu versorgen. Die Umweltorganisation Greenpeace warnt vor dem mobile Atommeiler und kritisiert das Projekt als „Tschernobyl auf Eis“.