„Kann mich nur bei allen Veilchen entschuldigen!“

„Können uns Holzhauser leisten“

Bezüglich der Zukunft von Raphael Holzhauser soll nächste Woche Klarheit herrschen. Ein Verbleib in Favoriten ist jetzt aber nicht mehr ausgeschlosen. Und auch finanziell stemmbar, verriet Kraetschmer: „Holzhauser will einen nächsten Schritt machen und wir müssen uns überlegen, was ist das Gesamtpaket und welche Alternativen gibt es. Wir werden unabhängig vom Europacup für Österreich ein Top-3-Budget auf die Beine stellen und wenn wir es wollen, werden wir uns auch Raphael Holzhauser leisten können.“