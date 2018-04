Formel E: Heimsieg für Franzosen Vergne in Paris

Jean-Eric Vergne (28) ist am Samstag beim Formel-E-Grand Prix in Paris ein Heimsieg gelungen. Der aus der Pole gestartete Franzose, der 2012 bis 2014 für Toro Rosso in der Formel 1 gefahren war, feierte nach Santiago de Chile und Punte del Este seinen dritten Saisonsieg und baute seine Gesamtführung auf den zweitplatzierten Briten Sam Bird nach 8 Saisonrennen auf 31 Punkte aus.