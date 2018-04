Deutscher (61) saß auf Gleis: Von Zug erfasst!

Der 61-jährige Deutsche wurde vom Schneepflug der Lokomotive erfasst. Nach rund drei Metern kam er schlussendlich am westlichen Bahnbankett, direkt neben der Lok, zum Liegen. Der Mann wurde von einer zufällig am Unfallort vorbeikommenden Ärztin erstversorgt. Er zog sich erhebliche Verletzungen zu und wurde in das Krankenhaus Schwaz eingeliefert. Ein durchgeführter Alkohol-Test verlief positiv.