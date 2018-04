Neuer Klettersteig auf den Schlossberg

Das Besondere am neuen Sportklettersteig ist für Mautz der Schlossberg selbst: “Er ist das Wahrzeichen Griffens, oben auf findet sich die Ruine einer Höhenburg und im Inneren eine Tropfsteinhöhle, in der zwei Feuerstellen sowie Knochen von Höhlenbären und Riesenhirschen gefunden wurden, was belegt, dass Griffen zu einem der ältesten Siedlungsgebieten in Kärnten zählt.„ Der Klettersteig selbst hat laut Mautz - der noch weitere Bergsport-Infrastruktur in Südkärnten errichten will - eine Länge von 500 Metern. “Der Schwierigkeitsgrad beträgt bis auf zwei D-Stellen durchwegs C.„ Ein weiterer Vorteil ist, dass es kaum einen Zustieg gibt. Mautz: “Gemeinsam mit Silke Senekowitsch werden wir auch das Café auf dem Berg übernehmen."