Toro Rossos schrammen an Katastrophe vorbei

Die Formel 1 ist am Samstag im Qualifying von Baku um Haaresbreite an einer möglichen Katastrophe vorbeigeschrammt. Toro-Rosso-Fahrer Pierre Gasly lief nach Kurve 16 mit 320 km/h auf seinen Teamkollegen Brendon Hartley auf, der nach einer Kollision mit der Wand deutlich verlangsamt hatte. Nur um Zentimeter schaffte es Gasly an dem mitten auf der Straße fahrenden Neuseeländer vorbei.