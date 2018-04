„Krone“-Reporter als Soldat zwischen den Fronten

Oberste Priorität: Potenzielle Eskalation verhindern

Während meiner Dienstzeit war die Lage relativ ruhig. Es gab zwar vereinzelt Versuche, in die Zone zu gelangen, diese konnten jedoch immer ohne grobe Zwischenfälle verhindert werden. Syrische Soldaten, Polizisten sowie die Zivilbevölkerung verhielten sich uns gegenüber freundlich. Oberste Priorität war es, Auffälligkeiten in der Zone so schnell wie möglich an unsere Vorgesetzten zu melden und so rasch wie möglich eine potenzielle Eskalation zu verhindern.