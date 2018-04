Viele Talente auf Salzburgs Straßen unterwegs

Früh morgens aufstehen hieß es am Samstag für die „Gamsjaga“ aus dem Pongau, um pünktlich um halb 11 ihre Musikinstrumente am Mozartplatz erklingen zu lassen. Denn die erst vor eineinhalb Jahren gegründete sechsköpfige Tanzlmusi eröffnete die Veranstaltung „Salzburger Straßenmusik“. An acht Plätzen (an 21 Samstagen bis September) spielen 21 Musikgruppen aus Salzburg, Oberösterreich und Bayern auf, um das Publikum im Freien für Volksmusik zu begeistern.