„Pro Tag werden 10.000 Quadratmeter verbaut“

Muss- statt Kann-Bestimmung im Gesetz

Als Bäuerin bereitet ihr der enorme Bodenverbrauch großes Kopfzerbrechen. „Ich habe mir überlegt, was wir als Land dagegen tun können. Und da sind mir die Supermärkte in den Sinn gekommen“, sagt Kaltenhauser. Im Gegensatz zu den Einkaufszentren dürfen die Supermärkte nämlich immer noch oberirdische Parkplätze bauen. „Wir müssen auch Hofer, Lidl und Co. zu Hoch- oder Tiefgaragen verpflichten. Dazu brauchen wir weder den Bund noch die EU. Aus der Kann- muss im Landesgesetz eine Muss-Bestimmung werden“, sagt die Zillertalerin. Sie will nun Verbündete suchen und einen Antrag im Landtag einbringen.