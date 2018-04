Fenster stürzte auf 90-jährige Linzerin

Täglich zehn Putzunfälle

So glimpflich kommen verunfallte „Putzteufel“ selten davon: Laut einer Erhebung des Kuratoriums für Verkehrssicherheit verletzen sich in OÖ derzeit täglich etwa zehn Landsleute so schwer, dass sie im Spital landen. In 73 Prozent der Fälle haben die Opfer Stürze erlitten, jedes zehnte schneidet sich. Ursachen sind Ablenkung, Hektik oder Selbstüberschätzung.