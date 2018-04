Schüler (16) mit Waffe bedroht

Unangenehme Bekanntschaft mit Kriminellen machten Freitagabend acht Burschen in Mitterdorf (St. Barbara/M.): Am Weg zurück in die Berufsschule verfolgten sie mehrere Unbekannte. Sieben von ihnen konnten flüchten, ein 16-Jähriger war zu langsam. Zwei Männer hielten ihm plötzlich eine Waffe vor das Gesicht.