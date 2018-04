Autolenkerin übersah Motorradfahrer - Biker starb!

Schuldlos kam ein 47-jähriger Motorradfahrer in seinem Heimatort Haag/Hausruck ums Leben. Als er am Sonnen-Samstag mit seiner Suzuki V-Strom ausfuhr, nahm ihm eine einheimische Autolenkerin (54) den Vorrang. Beim Zusammenstoß erlitt der Motorradfahrer so schwere Verletzungen, dass er vor Ort starb.