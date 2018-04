Vettel schnappt sich Pole in Baku, Hamilton lauert

Sebastian Vettel geht zum dritten Mal in Folge vom besten Startplatz aus in einen Formel-1-Grand Prix. Der deutsche Ferrari-Pilot und WM-Führende sicherte sich seine 53. Pole am Samstag in Baku vor den beiden Mercedes von Lewis Hamilton und Valtteri Bottas. Ebenfalls in Reihe zwei für den GP von Aserbaidschan steht am Sonntag (14:10 Uhr) Vorjahres-Sieger Daniel Ricciardo im Red Bull.