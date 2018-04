Vettel im Baku-Abschlusstraining vor Hamilton

Der Deutsche Sebastian Vettel hat sich am Samstag im Formel-1-Abschlusstraining zum Großen Preis von Aserbaidschan in Baku die Bestzeit gesichert. Der Ferrari-Star und WM-Spitzenreiter verwies am Samstag Verfolger Lewis Hamilton im Mercedes auf den zweiten Platz. Vettel war in 1:43,091 Minuten 0,361 Sekunden schneller als der Engländer. Dritter wurde Vettels finnischer Teamkollege Kimi Räikkönen.