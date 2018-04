„EU“ in Malaysia zum Schimpfwort geworden

Der Antrag des EU-Parlaments, den Gebrauch von Palmöl in Biotreibstoffen künftig europaweit zu verbieten, hat in den kleinen Bauernsiedlungen in Malaysia für Aufregung gesorgt. Der Ärger über die geforderte Regelung geht sogar so weit, dass das Wort EU mittlerweile zum schmutzigen Wort geworden ist.