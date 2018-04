„Alp Goat“: Sportbekleidung ganz ohne Plastik

Bei Gedanken an Gruppenarbeiten in Schule oder Uni läuft es den meisten kalt über den Rücken. Einer macht alles, zwei drücken sich und am Ende lernt man: „Vertraue niemandem“. Nicht so aber bei Bernhard, Manuel und Matthias - die drei Tiroler kennen sich seit der Schulzeit und haben schon damals wunderbar harmoniert. Und so entwickelte sich aus der fingierten „Junior Company“ im Gymnasium, ein richtiges Unternehmen im Erwachsenenalter. Glauben wollen das die drei manchmal selbst kaum, und doch: „Eigentlich sind wir uns immer rasch einig“, sagen sie beinahe im Chor.