Radler verlangen mehr Platz in Graz

Trotz gegenteiliger Bekundungen: Radeln wird in Graz immer noch etwas stiefmütterlich behandelt. Ein Beispiel ist der Wirtschaftsbund. Der wetterte via Facebook gegen überquellende Radabstellplätze (statt mehr Fläche zu fordern) und die Radlerbrücke am Marburger Kai. Nun: Auch Radler bringen Geld in die Stadt. Die Brücke ist vorgeschrieben, damit sich Radler und Baustellen-Lkw nicht in die Quere kommen.