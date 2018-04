Wien: Polizeieinsatz bei Gigi-D‘Agostino-Auftritt

Tumultartige Szenen haben sich in der Nacht auf Samstag vor dem Lokal Bollwerk in Wien abgespielt, als der italienische Star-DJ Gigi D‘Agostino in der Diskothek einen lautstarken Auftritt hinlegte. Das Lokal war bereits heillos überfüllt, als nächtens noch rund 200 weitere Fans Einlass in die Disco begehrten. Die Stimmung heizte sich immer weiter auf und drohte schließlich zu eskalieren. Etwa 20 Polizisten waren nötig, um die Situation zu beruhigen und die Gemüter zu kühlen.